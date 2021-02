Festival di Sanremo 2021, Beppe Vessicchio ci sarà? Ecco le sue dichiarazioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Intervistato da TVBlog, il grande maestro Beppe Vessicchio ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Ma quest’anno, sorprendendo tutti, non accompagnerà un big nella sua esibizione sul palco dell’Ariston. No, quest’anno Beppe Vessicchio dirigerà l’orchestra per una concorrente della categoria Giovani, ovvero Elena Faggi, già vincitrice di Area Sanremo. Proprio in un’intervista per TVBlog, Beppe Vessicchio avrebbe dichiarato il perché di questa decisione: Se durante l’anno hai partecipato a una produzione o alla realizzazione di un album, come arrangiatore o produttore di un artista, è chiaro che se lui va al Festival sei automaticamente coinvolto. Quest’anno io non ho ... Leggi su trendit (Di lunedì 22 febbraio 2021) Intervistato da TVBlog, il grande maestroha annunciato la sua partecipazione aldi. Ma quest’anno, sorprendendo tutti, non accompagnerà un big nella sua esibizione sul palco dell’Ariston. No, quest’annodirigerà l’orchestra per una concorrente della categoria Giovani, ovvero Elena Faggi, già vincitrice di Area. Proprio in un’intervista per TVBlog,avrebbe dichiarato il perché di questa decisione: Se durante l’anno hai partecipato a una produzione o alla realizzazione di un album, come arrangiatore o produttore di un artista, è chiaro che se lui va alsei automaticamente coinvolto. Quest’anno io non ho ...

LoredanaBerte : Come appena annunciato da Amadeus, sarò super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo. Oltre a festeg… - SanremoRai : 'Un'astronave immaginaria verso un futuro migliore' La scenografia di #Sanremo2021 ?? - _GigiDAlessio_ : Il 21 febbraio 2001 usciva “Il cammino dell’età”…so' passati 20 anni! Quante emozioni…dal Festival di Sanremo con… - neptunian_boy : RT @dimartinooff: Per festeggiare la nostra partecipazione al Festival di Sanremo abbiamo realizzato un 45 giri esclusivo, doppio Lato A, c… - tomflower_ : RT @thisismaneskin: Zitti e Buoni Il nostro nuovo singolo in gara al Festival di Sanremo da ora disponibile in presave ?? -