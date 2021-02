Festa tra studenti finisce in tragedia | la vittima ha solo 21 anni

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Studente di 21precipita da un palazzo e muore nel cuore della notte. Stava partecipando ad unacon gli amici. E’ successo nel cuore della notte, durante una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Studente di 21 anni precipita da un palazzo e muore nel cuore della notte. Stava partecipando ad una festa con gli amici.Un 21enne originario di Monza, studente del Polimoda a Firenze, è morto la notte scorsa dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo ...