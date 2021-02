(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il dubbio non è sul chi vincerà. Ma sul come vincerà. A una manciata di ore dal traguardo, l'appuntamento è per stamattina al Cavalieri Waldorf Astoria di Monte Mario a Roma, il vantaggio di Gabriele ...

sportli26181512 : Federcalcio, ancora Gravina presidente? Sibilia cerca di recuperare voti: Federcalcio, ancora Gravina presidente? S… -

Ultime Notizie dalla rete : Federcalcio ancora

Spettro che laconosce molto bene. Il 29 gennaio del 2018 non si trovò la quadra fra i tre candidati - Sibilia, Gravina e Tommasi - e il nulla di fatto spianò la strada alla nomina di ...... presidente uscente, alla guida delladal 22 ottobre 2018, e lo sfidante Cosimo Sibilia ... L'Associazione Italiana Arbitri non si è, invece,schierata. Guai a dare nulla per scontato ...I nomi dei candidati a sindaco alle comunali di Roma ancora non sono stati ufficializzati, ma Virginia Raggi incassa in queste ore l’endorsement di Beppe Grillo per la corsa alla sua rielezione. Il ga ...Mentre la Procura Federale è al lavoro sulle immagini e sull'audio del duro scontro tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic nel corso dei quarti di finale di Coppa Italia, in un'intervista al Corriere ...