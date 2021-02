Fate: The Winx Saga 2, annuncio ufficiale della seconda stagione su Netflix, tutti i dettagli e cosa sappiamo finora (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fate: The Winx Saga 2 ci sarà. L’annuncio ufficiale arriva da Netflix Italia, che ha pubblicato il video trailer della nuova serie Tv in esclusiva sul suo canale ufficiale su YouTube. cosa sappiamo sulla nuova serie? Fate: The Winx Saga 2, trailer ufficiale, trama e curiosità Per la prossima stagione, il cast è stato sostanzialmente riconfermato. Le attrici protagoniste sono: Abigail Cowen – Bloom, Elisha Applebaum – Musa, Hannah van der Westhuyse – Stella, Precious Mustapha – Aisha, Eliot Salt – Terra. La serie Tv si ispira alla serie animata italiana del 2004 Winx Club. La prima serie live action ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 22 febbraio 2021): The2 ci sarà. L’arriva daItalia, che ha pubblicato il video trailernuova serie Tv in esclusiva sul suo canalesu YouTube.sulla nuova serie?: The2, trailer, trama e curiosità Per la prossima, il cast è stato sostanzialmente riconfermato. Le attrici protagoniste sono: Abigail Cowen – Bloom, Elisha Applebaum – Musa, Hannah van der Westhuyse – Stella, Precious Mustapha – Aisha, Eliot Salt – Terra. La serie Tv si ispira alla serie animata italiana del 2004Club. La prima serie live action ...

