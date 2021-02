FANTACALCIO – Atalanta-Napoli, incredibile autogol: di Gosens o Maehle? (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) incredibile autogol dell’Atalanta contro il Napoli che può rimettere in partita gli azzurri. Su un cross che sembra innocuo è Gosens a deviarla nella propria porta dopo aver segnato in quella difesa da Meret. Alcuni parlano del tocco di Maehle, ma sembra proprio il difensore laterale di sinistra ad aver colpito per ultimo la sfera e sarà lui che al FANTACALCIO prenderà il malus dopo il bonus. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021)dell’contro ilche può rimettere in partita gli azzurri. Su un cross che sembra innocuo èa deviarla nella propria porta dopo aver segnato in quella difesa da Meret. Alcuni parlano del tocco di, ma sembra proprio il difensore laterale di sinistra ad aver colpito per ultimo la sfera e sarà lui che alprenderà il malus dopo il bonus. SportFace.

