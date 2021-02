FALLEN LEGION REVENANTS disponibile da oggi (Di lunedì 22 febbraio 2021) NIS America è felice di annunciare che FALLEN LEGION REVENANTS è disponibile per PlayStation®4 e Nintendo Switch™ in Europa, mentre arriverà il 26 febbraio in Oceania. FALLEN LEGION REVENANTS è un sequel di FALLEN LEGION: Sins of an Empire e FALLEN LEGION: Flames of Rebellion. In un mondo in decomposizione, un castello galleggiante è l’ultimo rifugio per l’umanità. La terra pullula di bestie mutate dalla peste mentre il Castello di Welkin è messo in quarantena dagli orrori sottostanti. Lucien, un politico carismatico protetto nelle mura del castello, scopre un libro antico dove apprende degli Exemplars, armi che possono trasformarsi in soldati senzienti. Unisce le forze con Rowena, una rediviva ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 22 febbraio 2021) NIS America è felice di annunciare cheper PlayStation®4 e Nintendo Switch™ in Europa, mentre arriverà il 26 febbraio in Oceania.è un sequel di: Sins of an Empire e: Flames of Rebellion. In un mondo in decomposizione, un castello galleggiante è l’ultimo rifugio per l’umanità. La terra pullula di bestie mutate dalla peste mentre il Castello di Welkin è messo in quarantena dagli orrori sottostanti. Lucien, un politico carismatico protetto nelle mura del castello, scopre un libro antico dove apprende degli Exemplars, armi che possono trasformarsi in soldati senzienti. Unisce le forze con Rowena, una rediviva ...

