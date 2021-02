Falcinelli nuovo campione italiano Superwelter (Di lunedì 22 febbraio 2021) Damiano Falcinelli stende Christian Arvelo Segura e si aggiudica il titolo di campione italiano Superwelter di pugilato. L’incontro decisivo del BBT Boxing Team si è tenuto al PalaSport di Anguillara nella serata del 20 febbraio. Il pugile capitolino, allievo di Italo Mattioli e amministrato da Davide Buccioni, si è presentato da imbattuto sul ring (15-0-0) e si è confermato nel corso della sfida con Segura, superando l’avversario dominicano naturalizzato italiano, ottenendo così la cintura di Superwelter. L’incontro è stato decisamente lungo e combattuto. A partire dal quinto round è emerso proprio Falcinelli che, dopo una lunga resistenza da parte di Segura, è riuscito a superare il pugile di origini dominicane per Ko tecnico nelle battute iniziali della quinta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Damianostende Christian Arvelo Segura e si aggiudica il titolo didi pugilato. L’incontro decisivo del BBT Boxing Team si è tenuto al PalaSport di Anguillara nella serata del 20 febbraio. Il pugile capitolino, allievo di Italo Mattioli e amministrato da Davide Buccioni, si è presentato da imbattuto sul ring (15-0-0) e si è confermato nel corso della sfida con Segura, superando l’avversario dominicano naturalizzato, ottenendo così la cintura di. L’incontro è stato decisamente lungo e combattuto. A partire dal quinto round è emerso proprioche, dopo una lunga resistenza da parte di Segura, è riuscito a superare il pugile di origini dominicane per Ko tecnico nelle battute iniziali della quinta ...

Ultime Notizie dalla rete : Falcinelli nuovo Pugilato: Falcinelli è nuovo campione italiano Superwelter E' stato un match intenso, dominato da Falcinelli a partire dal quinto round, e alla fine il 27enne romano si è imposto per Ko tecnico all'inizio della decima ripresa. Così Falcinelli ha portato a ...

Falcinelli nuovo campione italiano Superwelter

Pugilato: Falcinelli è nuovo campione italiano Superwelter Il PalaSport di Anguillara ha ospitato ieri in tarda serata un evento di pugilato targato BBT Boxing Team e realizzato in collaborazione con la federazione italiana. (ANSA) ...

