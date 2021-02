Facciamo luce sul teatro! (Di lunedì 22 febbraio 2021) Stasera tutti i teatri italiani dal Nord al Sud, dalle 19,30 alle 21,30, saranno aperti e illuminati “perché questi luoghi tornino simbolicamente ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità”. È l’appello accorato di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), presieduta da Vittoria Puccini, che invita “tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri Nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio”. Compatta ed alta l’adesione dei palcoscenici campani: dal San Carlo al Mercadante, al San Ferdinando, Diana, Augusteo, Bellini, Trianon, Sannazaro, Nuovo, Galleria Toledo, Nuovo Teatro Sanità, TAN, Nest, Elicantropo, e a tante altre realtà teatrali e culturali, per testimoniare il grande e lungo disagio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Stasera tutti i teatri italiani dal Nord al Sud, dalle 19,30 alle 21,30, saranno aperti e illuminati “perché questi luoghi tornino simbolicamente ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità”. È l’appello accorato di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), presieduta da Vittoria Puccini, che invita “tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri Nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio”. Compatta ed alta l’adesione dei palcoscenici campani: dal San Carlo al Mercadante, al San Ferdinando, Diana, Augusteo, Bellini, Trianon, Sannazaro, Nuovo, Galleria Toledo, Nuovo Teatro Sanità, TAN, Nest, Elicantropo, e a tante altre realtà teatrali e culturali, per testimoniare il grande e lungo disagio ...

