Fabio Fazio sta male | sospeso Che tempo che fa | cosa è successo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il programma domenicale Cheche fa saràa causa dei problemi di salute dial conduttore. La puntata di ieri di Cheche fa è stata ricca di spunti di riflessione e grandi sorprese come al solito. Nel programma diè intervenuto Bill Gates, fondatore di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

, l'annuncio in diretta a 'Che tempo che fa'. Programma sospeso... al via il 2 marzo: lo ha annunciato Amadeus, conduttore e direttore artistico, in collegamento con Che tempo che fa, la trasmissione della domenica sera condotta dasu Rai 3 dalla platea ...Ieri a Che tempo che fa è intervenuto Bill Gates. Ennesimo grande ospite dopo Clooney e Obama. Ora l'annuncio della sospensione del programma.Il programma domenicale Che tempo che fa sarà sospeso a causa dei problemi di salute di Fabio Fazio: cosa è successo al conduttore.