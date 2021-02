F1, italiani assenti sul podio da 12 anni. Giovinazzi lo insegue con l'Alfa Romeo (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'Il mio sogno è portare l'Alfa Romeo sul podio'. Antonio Giovinazzi l'ha dichiarato più di una volta, ma è consapevole che non sarà facile realizzarlo. L'ultimo podio della scuderia milanese risale ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'Il mio sogno è portare l'sul'. Antoniol'ha dichiarato più di una volta, ma è consapevole che non sarà facile realizzarlo. L'ultimodella scuderia milanese risale ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #F1, italiani assenti sul podio da 12 anni. #Giovinazzi lo insegue con l’ #AlfaRomeo - Gazzetta_it : #F1, italiani assenti sul podio da 12 anni. #Giovinazzi lo insegue con l’ #AlfaRomeo - gercci1 : RT @pol2187: Secondo quei ?? di Sky e dei giornalisti italiani in generale, le assenze le hanno solo Napoli e Milan, al max l'Inter che sono… - AleGobbo87 : RT @pol2187: Secondo quei ?? di Sky e dei giornalisti italiani in generale, le assenze le hanno solo Napoli e Milan, al max l'Inter che sono… - MPAPA090 : RT @pol2187: Secondo quei ?? di Sky e dei giornalisti italiani in generale, le assenze le hanno solo Napoli e Milan, al max l'Inter che sono… -