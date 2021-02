Eventi sportivi, NVP acquisisce ramo di azienda di Xlive (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – NPV, società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore dei servizi di produzione video, ha acquisito il ramo d’azienda dedicato alla produzione di Eventi sportivi di Xlive S.r.l., service televisivo con ventennale esperienza nella produzione di Eventi sportivi, in particolare calcio e volley. Xlive ha conferito nella newco appositamente costituita e denominata NVP Napoli tutti gli asset tecnologici, tra cui 3 regie mobili in HD e le relative dotazioni tecniche, la struttura produttiva, il personale e i rapporti commerciali, tra cui i più importanti con il Napoli Calcio e la Lega Volley. Non sono stati oggetto di cessione crediti e debiti, che rimangono in capo a Xlive. La Newco NVP Napoli nel 2020 ha un valore della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – NPV, società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore dei servizi di produzione video, ha acquisito ild’dedicato alla produzione didiS.r.l., service televisivo con ventennale esperienza nella produzione di, in particolare calcio e volley.ha conferito nella newco appositamente costituita e denominata NVP Napoli tutti gli asset tecnologici, tra cui 3 regie mobili in HD e le relative dotazioni tecniche, la struttura produttiva, il personale e i rapporti commerciali, tra cui i più importanti con il Napoli Calcio e la Lega Volley. Non sono stati oggetto di cessione crediti e debiti, che rimangono in capo a. La Newco NVP Napoli nel 2020 ha un valore della ...

