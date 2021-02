Eurolega 2020-2021: lo Zenit San Pietroburgo piega nuovamente l’Olimpia Milano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo Zenit San Pietroburgo si conferma la bestia nera dell’Olimpia Milano e infligge la seconda sconfitta, su due incontri disputati in stagione, ai meneghini. I russi, nell’odierno match di Eurolega 2020-2021, si sono imposti con il risultato finale di 79-70. Il migliore in campo è stato uno strepitoso Kevin Pangos autore di una doppia doppia da 16 punti e 10 assist. La partita ha visto lo Zenit portarsi avanti dopo pochi minuti dall’inizio del primo quarto e guidare fino alla pausa lunga. Un Gudaitis polemico ex ha realizzato 10 punti e raccolto 5 carambole nei primi due periodi, dimostrandosi una spina nel fianco per la difesa milanese. I meneghini, ad ogni modo, dopo aver toccato anche il -10, grazie alle giocate di Micov, Rodriguez e Roll, sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) LoSansi conferma la bestia nera dele infligge la seconda sconfitta, su due incontri disputati in stagione, ai meneghini. I russi, nell’odierno match di, si sono imposti con il risultato finale di 79-70. Il migliore in campo è stato uno strepitoso Kevin Pangos autore di una doppia doppia da 16 punti e 10 assist. La partita ha visto loportarsi avanti dopo pochi minuti dall’inizio del primo quarto e guidare fino alla pausa lunga. Un Gudaitis polemico ex ha realizzato 10 punti e raccolto 5 carambole nei primi due periodi, dimostrandosi una spina nel fianco per la difesa milanese. I meneghini, ad ogni modo, dopo aver toccato anche il -10, grazie alle giocate di Micov, Rodriguez e Roll, sono ...

