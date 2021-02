Entella-Brescia | formazioni e dove vederla in tv

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è una delle gare della venticinquesima giornata di Serie B. Si disputerà sabato 27 febbraio alle ore 18 allo stadio Comunale di Chiavari. Siachelesono reduci da una sconfitta. L’ha perso 3-2 in trasferta sul campo del lanciatissimo Venezia. Ilsi è arreso in casa contro la Cremonese dopo essere stata in vantaggio.-Cremonese 1-2: Ciofani decide il derby lombardo con una doppietta Come arrivano le? QuiL’arriva al match contro ildopo una partita buttata come quella contro il Venezia. Buttata perchè i liguri erano riusciti ad andare a segno per ben due volte prima della ...

Etzi2891 : RT @delinquentweet: Riassunto del pomeriggio di #SerieB: Vittoria pesantissima del Venezia che rimonta l'Entella da 0-2 a 3-2 e se ne va m… - Luisito_Bandera : #Futbol? Resultados: #SerieA???? Lazio 1-0 Sampdoria Génova 2-2 Hellas Verona Sassuolo 1-1 Bolonia #SerieB???? Cittad… - _Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieB ???? - Fecha 24 Ascoli 0-2 Salernitana Brescia 1-2 Cremonese Cittadella 0-3 Reggiana Vicenza 2-2 S… - 2809br1 : RT @vpuntigliano: Resultados Serie B Italia hoy Brescia 1 Cremonese 2 Ascoli 0 Salernitana 2 Vicenza 2 SPAL 2 Venezia 3 Virtus Entella 2 C… - vpuntigliano : Resultados Serie B Italia hoy Brescia 1 Cremonese 2 Ascoli 0 Salernitana 2 Vicenza 2 SPAL 2 Venezia 3 Virtus Entel…

Luca RAVANELLI (Cremonese): non convocato per Brescia - Cremonese 1 - 2. Federico RICCI (Monza): rimasto in panchina in Chievo - Monza 0 - 1. Alessandro RUSSO (Virtus Entella): in campo 90 in Venezia - Virtus Entella. Monza 41 Empoli e Salernitana 41 Cittadella e Chievo 39 Lecce 38 Spal 37 Frosinone 33 Pordenone e Pisa 32 Reggina 29 Vicenza e Reggiana 27 Entella e Cremonese 26 Cosenza 23 Ascoli 21 Pescara 18 Virtus Entella 17 Entella-Brescia, valido per la XXV giornata di Serie B, si giocherà sabto 28 febbraio alle ofre 18, allo stadio Comunale di Chiavari. L'Empoli, nonostante il quarto pareggio consecutivo, mantiene la testa della classifica ma deve ora tener d'occhio le inseguitrici, Monza in testa, che sembrano decise a risucchiare i toscani nella lotta.