Enea, efficienza energetica: venerdì 26 primo webinar dell’iniziativa “L’Italia incontra l’AIE” (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – venerdì 26 febbraio dalle ore 12 alle ore 13.30 avrà luogo il webinar “efficienza energetica negli edifici”, organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi, in collaborazione con Enea. Si tratta del primo di quattro seminari sui temi della transizione energetica e dei cambiamenti climatici, in programma nell’ambito dell’iniziativa “Una ripresa sostenibile attraverso la transizione energetica – L’Italia incontra l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE – IEA)”. I rappresentanti della IEA illustreranno trend e prospettive di decarbonizzazione nel settore edilizio, mentre quelli Enea tratteranno di strumenti e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –26 febbraio dalle ore 12 alle ore 13.30 avrà luogo ilnegli edifici”, organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi, in collaborazione con. Si tratta deldi quattro seminari sui temi della transizionee dei cambiamenti climatici, in programma nell’ambito“Una ripresa sostenibile attraverso la transizionel’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE – IEA)”. I rappresentanti della IEA illustreranno trend e prospettive di decarbonizzazione nel settore edilizio, mentre quellitratteranno di strumenti e ...

jonardiel : RT @edilportale: Dal 1° marzo 2021 l’efficienza energetica di alcuni elettrodomestici sarà indicata in base a una scala tra A (massima effi… - edilportale : Dal 1° marzo 2021 l’efficienza energetica di alcuni elettrodomestici sarà indicata in base a una scala tra A (massi… - EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: Save the date! Efficienza energetica negli edifici: trend globali, strumenti, strategie e supporto alla decarbonizzazion… - ENEAOfficial : Save the date! Efficienza energetica negli edifici: trend globali, strumenti, strategie e supporto alla decarboniz… - jacopogiliberto : RT @ENEAOfficial: L'Italia ha ottenuto ottimi risultati nella riduzione dei consumi di energia ma sono ancora molte le barriere da superare… -