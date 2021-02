Emoticon | storia | significati nascosti e senso su Whatsapp

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Quasi tutti le conosciamo come, alcuni le chiamano le chiamano faccine o, ancora, si possono chiamare smiley. Di cosa si tratta? Nient’altro che la riproduzione stilizzata delle espressioni umane. Questo è l’intento con il quale tutti noi, ancora oggi, continuiamo a utilizzare le faccine: far capire appieno l’intonazione di quanto stiamo comunicando testualmente. Con il passare del tempo lesi sono moltiplicate e, di questi tempi, ne esistono ormai centinaia, declinate a seconda della chat o del social che stiamo utilizzando. Le faccine compaiono spesso anche negli sms in corrispondenza dei segni di punteggiatura utilizzati per crearle. In molti, compresi tanti influencer e persone pratiche del mondo web, dibattono suio, ancora, sul significato ...

Federic77107667 : Tutte quelle emoticon, mi chiedo, raccontano una storia? Una giornata tipo? Fiori: annaffio guardino; caffè e torta… - Giovannid_22 : @Alina33178477 @xannygus Massimiliano non ha messo nessuna storia con l'emoticon del clown L'applauso di ieri a Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Emoticon storia

Giornalettismo.com

Il biennio 2020/2021 rientrerà sicuramente nei futuri libri di, ma di certo non in modo positivo. Eppure la tecnologia è riuscita a farsi strada anche in ...spettacolari (o magari l'del ...La nostraci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice '...argentina ha pubblicato la prima foto che la ritrae con un bel pancino in mostra con l'di un ...Chiara e Nicolò hanno trascorso insieme persino il giorno di San Valentino. Lui le ha fatto recapitare un bouquet di rose rosse con il numero 22 (quello che è sulla sua maglia) composto da rose bianch ...L’emoticon che ride fino alle lacrime non si usa più. Secondo la Gen Z è poco cool e la usano quelli più grandi.