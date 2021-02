Elezioni Roma 2021 | Raggi pronta al secondo mandato Grillo | ‘Aridaje’

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La ricandidatura di Virginiacome sindaca diha da poco ottenuto il sostegno di Beppe. La sindaca lo attendeva da giorni ed è arrivato con un post su Twitter: “ha ancora bisogno di te! Chi sta con Virginia, sta con il MoVimento“, in allegato una loro foto con la scritta “Aridaje!”. La terminologiana era già stata utilizzata dal fondatore del Movimento quando, all’indomani della ricandidatura dellaannunciata lo scorso agosto, scrivendo un semplice “Daje“. Ora ha ribadito il supporto ma non ha accennato alla richiesta, fatta dalla Sindaca lo scorso 17 febbraio: “E’ arrivato il momento che la base si esprima su Rousseau sulla mia ricandidatura, basta ambiguità e giochi di palazzo“. Né, né altri del M5s, infatti, le hanno però ...

è l'ipotesi del rinvio delle elezioni amministrative della prossima primavera. A giugno è infatti previsto il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali delle principali città italiane (Roma, Milano,... Il diffondersi delle varianti del Coronavirus preoccupa e rende verosimile la possibilità di un ulteriore rinvio delle elezioni calabresi, insieme a quelle previste per il rinnovo della ... Andrea Bernaudo, leader di Liberisti Italiani e candidato Sindaco a Roma chiede a gran voce che venga decisa il più presto possibile una data per le elezioni amministrative di queta ...