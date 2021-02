Elezioni Presidente FIGC, oggi il voto: Gravina in vantaggio su Sibilia (Di lunedì 22 febbraio 2021) oggi si vota per eleggere il Presidente della FIGC: Gabriele Gravina è in vantaggio su Cosimo Sibilia. Le ultime sulle Elezioni Il grande giorno delle Elezioni per il Presidente della FIGC è arrivato: oggi a Roma si terrà il voto che decreterà il numero uno del calcio italiano. Sfida tra Gabriele Gravina che cerca la riconferma e Cosimo Sibilia, già Presidente della LND. Come riportano i quotidiani sportivi, Gravina sarebbe in grande vantaggio contando sulle preferenze di Lega Serie A, Serie B e Lega Pro, AIC e AIAC, Sibilia della LND ma non per intero. Da svelare ancora le intenzioni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021)si vota per eleggere ildella: Gabrieleè insu Cosimo. Le ultime sulleIl grande giorno delleper ildellaè arrivato:a Roma si terrà ilche decreterà il numero uno del calcio italiano. Sfida tra Gabrieleche cerca la riconferma e Cosimo, giàdella LND. Come riportano i quotidiani sportivi,sarebbe in grandecontando sulle preferenze di Lega Serie A, Serie B e Lega Pro, AIC e AIAC,della LND ma non per intero. Da svelare ancora le intenzioni ...

