Ecco chi era il carabiniere assassinato nell'attentato in Congo: aveva solo 31 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il suo nome era Vittorio Iacovacci. Il carabiniere è rimasto ucciso nell'attacco contro il convoglio delle Nazioni Unite avvenuto nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, nel ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il suo nome era Vittorio Iacovacci. Ilè rimasto ucciso'attacco contro il convoglio delle Nazioni Unite avvenutoa parte orientale della Repubblica democratica del, nel ...

VittorioSgarbi : Ecco chi è Walter Ricciardi, il consulente del ministro Speranza. - Corriere : Torna X Files: chi è andato in depressione e chi in rehab per il sesso, ecco che fine ... - borghi_claudio : @RichardMardukas @PasaSaviano @alessia_smile6 @matteosalvinimi @AlbertoBagnai @LegaSalvini Dubito fortemente che Sp… - romamobilita : Dal 1° marzo i permessi si pagano solo con #PagoPA. Ecco cosa cambia per chi richiede un permesso ZTL, contrassegn… - soteros1 : RT @Fedoraquattroc2: @25O319 Ecco gli esposti dell'avvocato polacco a Procura di Milano e a altre procure contro chi terrorizza la gente co… -