Dybala | slitta ancora il rientro

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Prosegue il calvario di Paulo. Il fantasista argentino della Juventus, fermo dal 10 gennaio scorso per un infortunio al ginocchio, sembrava prossimo al ?ientro ma le sue condizioni non accennano a migliorare e il rentro in campo rimane incerto. Paulo, quali sono le sue reali condizioni? La Joya si è infortunato durante il primo tempo del match casalingo contro il Sassuolo, dello scorso 10 gennaio, quando in seguito ad uno scontro fortuito con un avversario, ha rimediato una brutta botta al ginocchio impedendogli di proseguire il gioco. Gli esami ai quali si è sottoposto avevano diagnosticato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediano, con tempi di recupero stimati in tre settimane. La riabilitazione procede bene tanto che si pensa possa giocare uno spezzone della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’ ...

Ritorno che slitta per Paulo, ancora leggeri fastidi al ginocchio che hanno convinto Pirlo a evitargli il Napoli, se ne riparlerà per la Champions. Ancora fuori Ramsey mentre in forte dubbio... Juventus, Dybala out, fase offensiva con Morata e CR7 Paulo Dybala non riesce a rimettersi in sesto con il problema al ginocchio, slitta ancora il suo rientro. Dopo il forfait prima della gara di... L'agente di Dybala potrebbe tornare in Italia nei prossimi giorni per incontrare la Juve sul rinnovo del numero dieci...