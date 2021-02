Duemila dollari per dormire negli alberghi di lusso: come candidarsi per l'offerta di lavoro dei 'sogni' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Duemila dollari per dormire in un albergo a cinque stelle. È un lavoro dei 'sogni' nel vero senso della parola quello che viene offerto dal sito statunitense (candidarsi qui). La proposta 'Dream job' ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021)perin un albergo a cinque stelle. È undei '' nel vero senso della parola quello che viene offerto dal sito statunitense (qui). La proposta 'Dream job' ...

Corriere : Dagli Usa l’offerta di lavoro «da sogno»: duemila dollari per dormire in resort 5 stelle - leggoit : Duemila dollari per dormire negli alberghi di lusso: come candidarsi per l'offerta di lavoro dei 'sogni' - Bianca34874951 : RT @Corriere: Dagli Usa l’offerta di lavoro «da sogno»: duemila dollari per dormire in resort 5 stelle - RossellaVisaggi : RT @Corriere: Dagli Usa l’offerta di lavoro «da sogno»: duemila dollari per dormire in resort 5 stelle - AvvMennillo : Dagli Usa l’offerta di lavoro «da sogno»: duemila dollari per dormire in resort 5 stelle -