Draghi sente Merkel, al lavoro insieme per una risposta europea sui vaccini (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Coordinare la risposta europea alla pandemia, in particolare sulla produzione e la distribuzione dei vaccini. Mario Draghi sente Angela Merkel in vista del vertice straordinario dei capi di Stato e di governo della Ue previsto per giovedì e venerdì. Dopo i contatti del premier al G7 si tratta del primo colloquio bilaterale del presidente del Consiglio con un leader di primo piano della scena internazionale. Palazzo Chigi definisce il colloquio un “primo contatto preliminare” per favorire un “esercizio condiviso” della gestione della pandemia da parte dei 27. Ma che la telefonata sia partita alla volta di Berlino non è un certamente un fatto secondario. E non un caso. L'ex presidente della Bce riprende a tessere un filo mai abbandonato negli anni con la cancelliera tedesca, un'intesa che si è consolidata nel ... Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Coordinare la rispostaalla pandemia, in particolare sulla produzione e la distribuzione dei vaccini. MarioAngelain vista del vertice straordinario dei capi di Stato e di governo della Ue previsto per giovedì e venerdì. Dopo i contatti del premier al G7 si tratta del primo colloquio bilaterale del presidente del Consiglio con un leader di primo piano della scena internazionale. Palazzo Chigi definisce il colloquio un “primo contatto preliminare” per favorire un “esercizio condiviso” della gestione della pandemia da parte dei 27. Ma che la telefonata sia partita alla volta di Berlino non è un certamente un fatto secondario. E non un caso. L'ex presidente della Bce riprende a tessere un filo mai abbandonato negli anni con la cancelliera tedesca, un'intesa che si è consolidata nel ...

ItaliaViva : Italia Viva si sente pienamente dentro questa esperienza, ascoltare le parole del Presidente Draghi è come ascoltar… - josereypymes : RT @Agenzia_Italia: Draghi sente Merkel, al lavoro insieme per una risposta europea sui vaccini - Agenzia_Italia : Draghi sente Merkel, al lavoro insieme per una risposta europea sui vaccini - fisco24_info : Draghi sente Merkel, al lavoro insieme per una risposta europea sui vaccini : AGI - Coordinare la risposta europea… - FilippoSala3 : DRAGHI SMASCHERATO! In auto senza DPI… Si sente già come Sordi nel Marchese del Grillo: “Io so’ io e voi non siete… -