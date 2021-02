“Dov’è finito il pudore?” Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi criticano duramente la neo-coppia del “GF Vip” Cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip, a pochi giorni dalla finale, ne stanno succedendo di tutti i colori. Abbiamo assistito, infatti, al battibecco tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Ancora prima, però, ha dovuto abbondare la casa un personaggio che di certo non è passato inosservato ovvero Giulia Salemi. Ha lasciato il segno tra gli inquilini e gli spettatori, ma, alla fine, però, al televoto non è riuscita a contrastare Stefania Orlando. Ora, pare che alcuni inquilini, o meglio i pochi rimasti indenni alle nomination, si stiano divertendo a commentare una certa situazione. In effetti, sappiamo bene come sia stata molto chiacchierata e discussa la nuova love story tra Rosalinda Cannavò eZenga. I due, prima di dichiararsi, hanno aspettato veramente un po’ di tempo. Zenga, in una precedente conversazione con Rosalinda, le aveva detto che non si era ...