Dopo 28 anni i Daft Punk si sono sciolti

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Isi. Il duo elettronico francese , celebre in tutto il mondo, ha annunciato la separazione, che arriva al termine di una carriera durata 28e costellata di hit e successi. La comunicazione è stata fatta attraverso un video simbolico di otto minuti: si intitola “Epilogue” ed è stato ripreso dall’album “Electroma” del 2006. Al termine si vede uno dei due che esplode, mentre l’altro rimane da solo, finché non compaiono le due date fatidiche: 1993-2021. L’inizio e la fine. Insomma, i due musicisti parigini, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter,una parabola quasi trentennale abbandonano i caschi e chiudono bottega. Hanno segnato la storia della musica elettronica e hanno contribuito al suo sdoganamento fino a renderla popolare, anzi pop. Nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni

tresono stati riesumati elementi di indagine già in parte valutati inattendibili dalla stessa procura. Non ci stupisce nemmeno il periodo in cui questi elementi sono stati valorizzati', ...Sempre riservata riguardo la sua vita privata, nei mesi scorsi aveva parlato della tiroidectomia , operazione a cui si è sottoposta trefa. Pubblicò un post su Instagraml'intervento, ...Dalle privatizzazioni degli Anni 90 al salvataggio dell'euro nel 2012, non c'è ostacolo che lo abbia fermato. Oggi l'ex governatore ha di fronte un'altra sfida. E, come allora, al suo fianco c'è la mo ...Il London Stock Exchange Group ha annunciato di aver accettato la proposta da 4,32 miliardi di euro avanzata dall'operatore paneuropeo in cordata con Cdp e Intesa Sanpaolo.