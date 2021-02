Donnie Darko: l'incidente aereo a Denver rievoca una scena del film (FOTO e VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Su internet diverse persone hanno evocato il film Donnie Darko commentando un incidente aereo che ha avuto luogo a Denver. Su internet diverse persone hanno evocato il film Donnie Darko commentando un incidente aereo che ha avuto luogo a Denver. L'evento non ha avuto vittime: stando alla Federal Aviation Administration, nessuno dei 231 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio si è fatto male mentre il velivolo, in partenza per Honolulu, rientrava a Denver quando il motore ha preso fuoco per poi esplodere, spargendo in giro dei detriti. Quest'ultimo dettaglio ha causato i paragoni con il film di Richard Kelly, poiché come hanno fatto notare sui social uno ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Su internet diverse persone hanno evocato ilcommentando unche ha avuto luogo a. Su internet diverse persone hanno evocato ilcommentando unche ha avuto luogo a. L'evento non ha avuto vittime: stando alla Federal Aviation Administration, nessuno dei 231 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio si è fatto male mentre il velivolo, in partenza per Honolulu, rientrava aquando il motore ha preso fuoco per poi esplodere, spargendo in giro dei detriti. Quest'ultimo dettaglio ha causato i paragoni con ildi Richard Kelly, poiché come hanno fatto notare sui social uno ...

