Donna trovata morta in casa nel Ferrarese, ipotesi omicidio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una Donna di 51 anni è stata trovata morta nella casa dove viveva a Bondeno, nel Ferrarese. Si fa strada l'ipotesi di omicidio. Sul posto i carabinieri, il pm di turno e il medico legale. Sulla testa della Donna sono state rinvenute ferite probabilmente causate da un corpo contundente. ll corpo senza vita è stato trovato questa mattina nell'appartamento al primo piano di uno stabile che, da quanto si apprende, condivideva con il compagno. Gli investigatori stanno già sentendo alcune persone per raccogliere testimonianze. Il sindaco: "Sconcertato" "Siamo tutti senza parole. Quanto avvenuto ha colto tutti alla sprovvista e ha lasciato tutti di sasso". Così il sindaco di Bondeno (Ferrara) Simone Saletti, dopo la notizia dell'omicidio ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unadi 51 anni è statanelladove viveva a Bondeno, nel. Si fa strada l'di. Sul posto i carabinieri, il pm di turno e il medico legale. Sulla testa dellasono state rinvenute ferite probabilmente causate da un corpo contundente. ll corpo senza vita è stato trovato questa mattina nell'appartamento al primo piano di uno stabile che, da quanto si apprende, condivideva con il compagno. Gli investigatori stanno già sentendo alcune persone per raccogliere testimonianze. Il sindaco: "Sconcertato" "Siamo tutti senza parole. Quanto avvenuto ha colto tutti alla sprovvista e ha lasciato tutti di sasso". Così il sindaco di Bondeno (Ferrara) Simone Saletti, dopo la notizia dell'...

