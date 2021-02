Donna tenta di occupare una casa comunale, interviene la Municipale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una Donna, con un figlio minorenne, ha tentato di occupare un’abitazione in via Isernia, ma la Polizia Municipale è intervenuta per liberare la casa di proprietà del Comune. La Donna, accompagnata dal figlio, è entrata nell’appartamento dopo aver sfondato una finestra, essendo la porta d’ingresso murata. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale che, con una paziente opera diplomatica, hanno convinto la Donna con il figlio a desistere dal gesto. Gli agenti utilizzando una scala hanno fatto scendere in sicurezza i due ponendo fine al tentativo di occupazione. La Municipale sta ora valutando l’eventualità di presentare denuncia per l’accaduto. Si tratta comunque ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una, con un figlio minorenne, hato diun’abitazione in via Isernia, ma la Poliziaè intervenuta per liberare ladi proprietà del Comune. La, accompagnata dal figlio, è entrata nell’appartamento dopo aver sfondato una finestra, essendo la porta d’ingresso murata. Sul posto sono giunti gli agenti della Poliziache, con una paziente opera diplomatica, hanno convinto lacon il figlio a desistere dal gesto. Gli agenti utilizzando una scala hanno fatto scendere in sicurezza i due ponendo fine altivo di occupazione. Lasta ora valutando l’eventualità di presentare denuncia per l’accaduto. Si tratta comunque ...

