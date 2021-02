Donna morta nel Ferrarese, si indaga per omicidio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una Donna di 50 anni è stata trovata morta nel Ferrarese. I carabinieri indagano per omicidio. Nessuna ipotesi è esclusa. BONDENO (FERRARA) – Una Donna di 50 anni è stata trovata morta nel Ferrarese. Come riportato da La Repubblica, il corpo senza vita della Donna è stato rinvenuto dai carabinieri a Bondeno. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio. “Siamo tutti senza parole – il commento del sindaco della cittadina Ferrarese – quanto avvenuto ha colto tutti alla sprovvista e ha lasciato tutti di sasso“. Donna morta nel Ferrarese, indagini in corso Nessuna ipotesi è esclusa. I carabinieri, arrivati sul luogo dopo una chiamata, stanno ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unadi 50 anni è stata trovatanel. I carabinierino per. Nessuna ipotesi è esclusa. BONDENO (FERRARA) – Unadi 50 anni è stata trovatanel. Come riportato da La Repubblica, il corpo senza vita dellaè stato rinvenuto dai carabinieri a Bondeno. La Procura ha aperto un’indagine per. “Siamo tutti senza parole – il commento del sindaco della cittadina– quanto avvenuto ha colto tutti alla sprovvista e ha lasciato tutti di sasso“.nel, indagini in corso Nessuna ipotesi è esclusa. I carabinieri, arrivati sul luogo dopo una chiamata, stanno ...

