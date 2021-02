Domenica Live, Annalisa Minetti e la rivelazione choc: 'Potrei tornare a vedere anche grazie alle staminali' (Di lunedì 22 febbraio 2021) ... 'Dare la possibilità a chiunque di noi di leggere, Il naso darà la traiettoria alla telecamera, che potrà leggere, vedere e dire a me in un orecchio, silentemente, quello che leggo. Riconosce i ... Leggi su ilgazzettino (Di lunedì 22 febbraio 2021) ... 'Dare la possibilità a chiunque di noi di leggere, Il naso darà la traiettoria alla telecamera, che potrà leggere,e dire a me in un orecchio, silentemente, quello che leggo. Riconosce i ...

Inter : ?? | DOMANI Ci siamo, su @DAZN_IT arriva il Derby dei Derby ???? Segui il match domenica alle 15.00 live e in esclus… - zazoomblog : Ascolti tv domenica 21 febbraio: Le indagini di Lolita Lobosco Che tempo che fa LIVE - #Ascolti #domenica #febbraio: - CalcioNews24 : Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata - Ladurso_fanpage : RT @LiveNoneladUrso: Non è domenica se non c'è la confusione clip a Live #noneladurso! ?? - carmelitadurso : RT @LiveNoneladUrso: Non è domenica se non c'è la confusione clip a Live #noneladurso! ?? -