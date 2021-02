Divieto di spostamenti fra regioni prorogato trenta giorni Fino al 27 marzo

Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto Covid, incontro governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti #Governo… - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto Covid, verso la proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti #Governo - GiovaQuez : Il CdM ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al… - geokawa : RT @FrankoJUSTICE: Ho un volo prenotato per il 5 Marzo(destinazione Verona) se dovesse essere confermato il divieto di spostamenti tra Regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Divieto spostamenti

stato prorogato ildi spostamento tra le Regioni per 30 giorni, dunque fino al 27 marzo. La norma è contenuta nel nuovo decreto licenziato dal Consiglio dei ministri lunedì mattina. Articolo in aggiornamento... Mariastella Gelmini durante la videoconferenza con le Regioni - essenzialmente su un punto solo: la proroga delditra le regioni che scade giovedì 25 febbraio. L'orientamento ...Per ora si proroga il divieto di spostamento tra regioni che scade giovedì e che il Consiglio dei ministri di questa mattina dovrebbe allungare di trenta giorni, «in modo da arrivare ...Il decreto attuale verrà rinnovato: è stop allo spostamento tra regioni fino al 25 marzo. Restano ferme le norme per bar e ristoranti ...