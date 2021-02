(Di lunedì 22 febbraio 2021) A dirlo sono i legali dell’Anief, che stanno affilando le armi giudiziarie dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale il diplomaconseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 2001 non è utile all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, ma rimane titolo valido per accedere alle procedure di abilitazione e ai concorsi. L'articolo .

orizzontescuola : “Diplomati magistrale, la partita è ancora aperta”, ecco perché. INTERVISTA - scuolainforma : Diplomati magistrale ultime notizie, nuova sentenza Corte di Cassazione - orizzontescuola : Diplomati magistrale, Cassazione conferma: no inserimento GaE, sì concorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Diplomati magistrale

Orizzonte Scuola

tweet Sono diplomatocon diploma conseguito ante 2001/2002. Nell'a.s 2018/19 sono stato preso dalle GAE e ...Siamo giunti al triste epilogo della altrettanto triste vicenda dei...Non si è ancora chiusa la lunga battaglia legale che vede protagonisti iante 2001/2002, che rivendicano la natura abilitante del titolo di studio ed il conseguente diritto di accesso alle Gae. È degli scorsi giorni una interessante pronuncia della ...Nuove novità nel 2021 per gli aspiranti docenti Diplomati magistrale, cioè coloro che sono in possesso del diploma magistrale e che da molti anni sono oggetto di tantissime vicissitudini sia a livello ...Parliamo di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e della sua validità o meno per l’accesso alle graduatorie ad esaurimento ...