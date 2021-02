Diletta Leotta, Barbara D’Urso lancia la bomba: “Incinta di Can Yaman” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Scoop su Diletta Leotta, Barbara D’Urso lancia la bomba durante Pomeriggio 5: “Incinta di Can Yaman”. La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe vera: nessuna trovata pubblicitaria, come ha provato a spiegare qualcuno, ma i due sarebbero innamoratissimi. Come se non bastasse arriva adesso l’annuncio in diretta da parte di Barbara D’Urso, nelle anticipazioni del programma Pomeriggio 5. —>>> Ti potrebbe interessare anche Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio? La rivelazione sulla coppia Gli autori della trasmissione sono sempre molto attenti a ricercare chicche dalla Rete e oggi ne ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Scoop suladurante Pomeriggio 5: “di Can”. La relazione tra Cansarebbe vera: nessuna trovata pubblicitaria, come ha provato a spiegare qualcuno, ma i due sarebbero innamoratissimi. Come se non bastasse arriva adesso l’annuncio in diretta da parte di, nelle anticipazioni del programma Pomeriggio 5. —>>> Ti potrebbe interessare anche Canfanno sul serio? La rivelazione sulla coppia Gli autori della trasmissione sono sempre molto attenti a ricercare chicche dalla Rete e oggi ne ...

quelliche_rai2 : In esclusiva a #QCC, una luminosa Diletta Leotta racconta i retroscena della sua love story. ??? @brendalodigiani - VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - Adnkronos : .@DilettaLeotta e #CanYaman, foto al tramonto per #SanValentino - carmelita_durso : Come tutti i lunedì la nostra @carmelitadurso ha bisogno di una super moka per i mille caffeucci che le preparate!… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Come tutti i lunedì la nostra @carmelitadurso ha bisogno di una super moka per i mille caffeucci che le preparate! ?? ?? O… -