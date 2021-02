Di Maio: “Spero che il M5S possa accogliere Conte a braccia aperte il prima possibile perché incarna i nostri valori ed è una grande risorsa per il Paese” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Siamo andati al Governo nel momento più difficile dell’Italia dal dopoguerra. Voglio ringraziare Giuseppe Conte per la signorilità con cui ha gestito l’uscita di scena, si dice che il valore delle persone si capisce da come escono da un incarico e Giuseppe Conte è stato un signore”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Con lui è un arrivederci – aggiunto l’esponente pentastellato -, Spero che il M5S possa accoglierlo a braccia aperte il prima possibile perché incarna i nostri valori ed è grande risorsa per il Paese. E seconda cosa: ho detto sì perché condivido le posizioni di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Siamo andati al Governo nel momento più difficile dell’Italia dal dopoguerra. Voglio ringraziare Giuseppeper la signorilità con cui ha gestito l’uscita di scena, si dice che il valore delle persone si capisce da come escono da un incarico e Giuseppeè stato un signore”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Con lui è un arrivederci – aggiunto l’esponente pentastellato -,che il M5Saccoglierlo ailed èper il. E seconda cosa: ho detto sìcondivido le posizioni di ...

Skysurfer72 : @maio_pie Hai ragione.. spero che lo capisca perché se vogliamo avere speranza questo anche secondo me è il metodo - Jovinow : #DiMaio al #M5s: 'Non dobbiamo spaccarci, nessuno ha votato sì per ottenere qualcosa'. Il ministro degli Esteri:'Ho… - albejordan : @GioB1974 @repubblica Io invece sono felicissimo che non la roviniamo più a Conte ;) Paola Taverna, Luigi di maio,… - il_Sole_Nero : @ElisabettaGall7 Abbiamo Di Maio agli Esteri... non è che possiamo fare gli schizzinosi. Spero che Mario Draghi sappia quello che fa. - Profilo3Marco : RT @LegaSalvini: 'AGII IN CONTINUITÀ CON #SALVINI'. SMONTATO L'ASSALTO DELLE ONG -