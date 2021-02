Di Livio: Pirlo si gioca la panchina in Champions (Di lunedì 22 febbraio 2021) Angelo Di Livio, ex campione della Juve, su Libero non si espone ad un giudizio su Andrea Pirlo come allenatore dei bianconeri, ma di una cosa è sicuro Si gioca la carriera sulla panchina bianconera in Champions, dovesse essere eliminato agli ottavi credo che a fine stagione si interromperebbe la sua esperienza juventina». La Champions infatti continua ad apparire come la bestia nera della Juve «La maledizione continua, anche se c’è ancora il ritorno e la Juve a Torino può ribaltare tutto. Sono convinto che possa farcela. Sarebbe una catastrofe per i bianconeri uscire agli ottavi». In campionato i bianconeri sono ancora in corsa per lo scudetto, ma tutto dipenderà dal recupero «Molto dipende dal recupero col Napoli. Se lo vince, potrà rientrare in corsa: altrimenti il tricolore ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Angelo Di, ex campione della Juve, su Libero non si espone ad un giudizio su Andreacome allenatore dei bianconeri, ma di una cosa è sicuro Sila carriera sullabianconera in, dovesse essere eliminato agli ottavi credo che a fine stagione si interromperebbe la sua esperienza juventina». Lainfatti continua ad apparire come la bestia nera della Juve «La maledizione continua, anche se c’è ancora il ritorno e la Juve a Torino può ribaltare tutto. Sono convinto che possa farcela. Sarebbe una catastrofe per i bianconeri uscire agli ottavi». In campionato i bianconeri sono ancora in corsa per lo scudetto, ma tutto dipenderà dal recupero «Molto dipende dal recupero col Napoli. Se lo vince, potrà rientrare in corsa: altrimenti il tricolore ...

