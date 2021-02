(Di lunedì 22 febbraio 2021) Angelo Dinon ha dubbi. La storia tra lae Andreapotrebbe non durare ancora molto a lungo. Decisiva, secondo l'ex bianconero, la partita didella Vecchia Signora in Champions League contro il Porto. Intervenuto ai microfoni di Libero, l'extore anche della Nazionale ha fatto il punto sulla squadra torinese e sul destino del mister.Di: "Champions decisiva per ildiJuve"caption id="attachment 1095737" align="alignnone" width="842" Cristiano Ronaldo,, Sergio Oliveira, Porto (Getty Images)/caption"Susi possono dire tante cose, ma una cosa è certa: non può uscire con il Porto. Sila carriera sulla panchina ...

ItaSportPress : Di Livio è sicuro: 'Pirlo si gioca il suo futuro alla Juventus nel match di ritorno col Porto...' -… - Yakmat2 : @disinformatico @vfeltri E niente a suo supporto porta un certo Livio che sarà un amico suo, ci si potrà fidare sicuro... -

Ultime Notizie dalla rete : Livio sicuro

IlNapolista

Angelo Di, ex campione della Juve, su Libero non si espone ad un giudizio su Andrea Pirlo come allenatore dei bianconeri, ma di una cosa èSi gioca la carriera sulla panchina bianconera ...... tutto da solo, confrontandomi con la mia compagna, napoletana, e con gli amici, per essere... oltre a Coez e Ty0 ho voluto al mio fianco Rocco Hunt in un pezzo e in un altroCori'. ...Angelo Di Livio, ex campione della Juve, su Libero non si espone ad un giudizio su Andrea Pirlo come allenatore dei bianconeri, ma di una cosa è sicuro Si gioca la carriera sulla panchina bianconera i ...Per l’austriaca è il secondo oro a Cortina, come Lara Gut: sono loro le regine della manifestazione. La Shiffrin invece, stanca, è alla quarta medaglia ma chiude con «solo» un titolo. Prova da compars ...