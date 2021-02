Demiral | “Io e De Ligt ci sentiamo importanti ogni giorno per la Juve”

romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Bentancur ?????????????? Ramsey ???? McKennie ???? Kulu… - romeoagresti : #Juve: la formazione provata alla vigilia della sfida contro il Crotone: Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex San… - forumJuventus : GdS: 'Dragusin, sempre più rinnovo, può firmare per cinque anni. La Juve e Radu vicini a un accordo. Dopo De Ligt e… - ajansspor : ?? Juventus: Buffon, M. de Ligt, Sandro, Danilo, Merih Demiral ????, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Ronaldo, Kul… - AdeNugraha999 : RT @romeoagresti: ???? Buffon ???? Danilo ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Bentancur ?????????????? Ramsey ???? McKennie ???? Kulusevski… -

Ultime Notizie dalla rete : Demiral Ligt

JUVENTUS - CROTONE 0 - 0 LIVE JUVENTUS (4 - 4 - 2): Buffon; Danilo,, De, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo CROTONE (4 - 4 - 2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Messias, Molina, ...Ecco le formazioni ufficiali: Juventus (4 - 4 - 2) : Buffon; Danilo,, De, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. Crotone (4 - 4 - 2) : Cordaz; Pedro ...18:01 - IN DIFESA SPAZIO A DE LIGT E DEMIRAL - Stasera a guidare la difesa della Juventus ci sarà la coppia formata da Merih Demiral e Matthijs De Ligt. 17:11 - KULUSEVSKI AL FIANCO DI CR7 - In attacc ...20.42 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. E' tutto pronto per la sfida tra Juventus e Crotone. 20:25 - Le immagini che arrivano dallo Stadium: #JuveCrotone pic.