Decreto legge covid approvato: stop a spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e visite a parenti in zona rossa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il primo Consiglio dei ministri realmente operativo del nuovo governo Draghi ha approvato, come si apprende da fonti di governo, il Decreto legge covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. stop alla circolazione extra-regionale che quindi si allunga di altri 30 giorni. Questa la prima mossa di una strategia draghiana che porterà a emanare i decreti che vietano spostamenti, aperture e chiusure almeno una ...

