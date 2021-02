Decreto covid, stop spostamenti tra regioni fino al 27 marzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il Decreto legge covid. stop agli spostamenti tra le regioni per altri 30 giorni a partire dal 25 febbraio. Con il nuovo Decreto covid il divieto agli spostamenti, per arginare la diffusione del coronavirus e ridurre i rischi legati alle varianti covid, verrà prorogato alla scadenza dell’attuale provvedimento, in vigore fino al 25 febbraio. La misura sarà applicata a tutte le regioni, a prescindere dalla collocazione in zona rossa, zona arancione e zona gialla. Il governo, oggi riunito nel consiglio dei ministri alle 9.30 per il nuovo Decreto covid, ha informato ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, illeggeaglitra leper altri 30 giorni a partire dal 25 febbraio. Con il nuovoil divieto agli, per arginare la diffusione del coronavirus e ridurre i rischi legati alle varianti, verrà prorogato alla scadenza dell’attuale provvedimento, in vigoreal 25 febbraio. La misura sarà applicata a tutte le, a prescindere dalla collocazione in zona rossa, zona arancione e zona gialla. Il governo, oggi riunito nel consiglio dei ministri alle 9.30 per il nuovo, ha informato ...

