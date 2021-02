Decreto Covid | le ipotesi sulle novità | cosa c’è da sapere

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei Ministri è convocato per il nuovo, ecco quali sono lee lenuove misure anti-Coronavirus Un comunicato di Palazzo Chigi ha fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto Covid, incontro governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti #Governo… - fanpage : Decreto e Dpcm Covid, Draghi convoca le Regioni alle 19 - 1982wolverine : RT @LucillaMasini: Decreto Covid, incontro governo-Regioni: decisa la proroga del blocco spostamenti per 30 GG. Maledetta dittatura sanitar… - PasqualeMarro : Nuovo decreto Covid: decisa proroga blocco spostamenti per 30 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Il nuovopotrebbe anche contenere delle novità riguardanti la campagna vaccinale. Per ... È quindi doveroso precisare un paio di punti: prima di tutto le varianti del- 19 ad oggi ...L'attenzione non è rivolta alche verrà licenziato oggi - sembra ormai tramontata la stagione dei dpcm - ma a quello che il governo dovrà fare il 5 marzo e che potrebbe contenere novità sul ...Con una nuova circolare l’Inps ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove misure di integrazione salariale fruibili nel 2021: cassa integrazione ordinaria (Cigo), in deroga (Cigd), assegno ordinari ...Il 20% circa dei casi di coronavirus in Campania appartiene alla variante inglese. Lo svela un'indagine mirata, finalizzata "all'analisi dell’aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ...