Decreto Covid, il governo proroga lo stop alla mobilità fino al 27 marzo. La stretta: in zona rossa divieto di fare visita a un'altra abitazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Covid con la proroga delle misure anti-pandemia come il blocco degli spostamenti: fino al 27 marzo, cioè per trenta giorni, resta quindi il divieto di muoversi tra le Regioni indipendentemente dalla classificazione di colore. La novità invece è lo stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. Resta invece nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Questa possibilità non varrà più nelle aree rosse. Il Cdm ha anche nominato il generale Pietro Serino nuovo capo di stato maggiore dell'Esercito.

