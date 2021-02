Decreto anti Covid, prorogato divieto di spostamenti tra Regioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuove misure anti Convid varate nel primo Cdm operativo del governo Draghi. Il Decreto legge prevede la proroga dello stop agli spostamenti tra Regioni, in scadenza giovedì, fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. Il nuovo provvedimento estende, dunque, per altri trenta giorni, le misure in vigore nel precedente Decreto Covid confermando, "sull'intero territorio nazionale", il divieto di "ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute", ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuove misureConvid varate nel primo Cdm operativo del governo Draghi. Illegge prevede la proroga dello stop aglitra, in scadenza giovedì, fino al 27 marzo e anche la regola che limita gliverso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. Il nuovo provvedimento estende, dunque, per altri trenta giorni, le misure in vigore nel precedenteconfermando, "sull'intero territorio nazionale", ildi "ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi glimotivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute", ...

Agenzia_Ansa : Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - ilbassanese : Nuovo decreto anti-Covid: stop agli spostamenti tra regioni fino al 27 marzo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - matteo_dimario : RT @WitCronache: ??Ecco il primo #decreto anti covid targato #Draghi ?? - mao59 : RT @TgrRaiFVG: Stop allo spostamento tra regioni fino al 27 marzo. Le novità del nuovo Decreto anti covid che ha avuto il via libera dal Go… -