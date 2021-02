Decine di bare del cimitero di Camogli sono finite in mare

AGI - Una frana ha travolto il cimitero di Camogli, sulla riviera ligure di levante, e trascinato in mare decine di bare. II vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre di Rapallo e i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda. Si sta mettendo a punto la strategia per il recupero delle bare finite in mare e quelle rimaste in bilico. Sul posto anche il nucleo NBCR per la prevenzione del rischio biologico. L'accesso al cimitero è interdetto.

