Dayane Mello spiazza tutti e ammette: "Sono innamorata di Rosalinda" (Di martedì 23 febbraio 2021) L'ammissione Dayane Mello Siamo nel pieno della puntata del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha deciso di affrontare un argomento spinoso di questi mesi: il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. In tanti si Sono spesso chiesti il perché dell'eccessiva gelosia da parte della modella nei confronti dell'attrice ed è spesso stata giudicata. L'articolo proviene da Novella 2000.

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - iltrashecultura : RT @ahoy_mat: Samantha De Grenet che si ritrova in casa Dayane Mello innamorata di Rosalinda e Tommaso Zorzi innamorato di Oppini #GFVIP… - Nocomentro : RT @_esaustiva__: PORCO DIO INFAME, COME SI PUÒ DARE IL PALO A DAYANE MELLO COME? IO VOGLIO URLARE - karrarenn : RT @jinjja_____: Dayane: “A Rosalinda la desea todo el mundo. Elettra Lamborghini, Andrea Zenga, Dayane Mello...” HAHAHAHAHA la amo. #mello… -