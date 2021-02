Dayane Mello si dichiara in diretta a Rosalinda Cannavò: la sua reazione (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello si è dichiarata in diretta al Grande Fratello Vip con Rosalinda Cannavò, la sua amica speciale, ma come ha reagito quest’ultima? Ecco la sua reazione. Dayane Mello durante il corso della diretta di questa sera al GF Vip ha fatto un importante passo avanti. In particolare modo nei confronti di Rosalinda Cannavò, in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 febbraio 2021)si èta inal Grande Fratello Vip con, la sua amica speciale, ma come ha reagito quest’ultima? Ecco la suadurante il corso delladi questa sera al GF Vip ha fatto un importante passo avanti. In particolare modo nei confronti di, in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - mari99__ : Dayane Cristina Mello ha preso il palo. Che speranze abbiamo noi? #GFVIP #mellos - pinaz_ : RT @naatlux: 'rosalinda è desiderata da tutti, elettra lamborghini, zenga, dayane mello' DAYANEEEEEEEEEEEEEEE - _esaustiva__ : PORCO DIO INFAME, COME SI PUÒ DARE IL PALO A DAYANE MELLO COME? IO VOGLIO URLARE -