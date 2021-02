Dario Franceschini | Cinema e teatri sono luoghi sicuri | ragioniamo sulla riapertura

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ad oggi,chiusi in Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Portogallo. Ma siccome l’Italia è l’Italia vorrei che fossimo i primi a riaprire. L’operazione va fatta non con i proclami né con gli annunci ma per passi possibili”.esorta a “ragionare della” deidella cultura, sottolineando in un’intervista al Corriere della Sera che “in questi mesi abbiamo capito che ipiù pericolosiquelli dove ti togli la mascherina: ristoranti, bar, case private. Neie nei, già nellaestiva, c’erano misure di sicurezza molto rigide che sirivelate efficienti: mascherina, distanziamento, ...

Immediati furono anche gli interventi in campo da parte della sindaca, Virginia Raggi, e del ministro dei Beni culturali,. 'L'immagine della statua deturpata ferisce tutti i romani ...... consonante con i valori cristiano - democratici in Europa? E quali saranno le reazioni dei 'democristiani' storici presenti nel Pd (daad Enrico Letta)? È su questo versante che ...Gabriel Zuchtriegel lascia la direzione del Parco Archeologico di Paestum. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, lo ha nominato nuovo direttore del Parco ...La missione politica del Governo Draghi appare essere la ricomposizione dello schieramento partitico italiano in chiave europea ...