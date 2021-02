Dalle offese alla Santelli agli U2. ll dramma di Morra, il grillino espulso: «Sono morto, ma vivo» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole di Nicola Morra, che nella vita fa il filosofo, Sono durissime, poetiche, ruvide ma avvolgenti per il popolo grillino deluso dalla svolta Draghi. Con citazioni che vanno da Oscar Wilde agli U2, a commento di una scelta che il presidente della Commissione Antimafia, espulso dal gruppo M5S dopo aver detto no al governo Draghi, giustifica con un proprio percorso personale coerente. “Alcune volte, nella vita, si muore rimanendo in vita. Si muore a se stessi, si muore agli altri, si muore alla realtà con un peso enorme dentro….”, scrive Morra. I commenti dei suoi fans, però, non Sono del tutto solidali, anzi, in tanti gli contestano la scelta del dissenso. Ma Nicola Morra, passato recentemente ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole di Nicola, che nella vita fa il filosofo,durissime, poetiche, ruvide ma avvolgenti per il popolodeluso dsvolta Draghi. Con citazioni che vanno da Oscar WildeU2, a commento di una scelta che il presidente della Commissione Antimafia,dal gruppo M5S dopo aver detto no al governo Draghi, giustifica con un proprio percorso personale coerente. “Alcune volte, nella vita, si muore rimanendo in vita. Si muore a se stessi, si muorealtri, si muorerealtà con un peso enorme dentro….”, scrive. I commenti dei suoi fans, però, nondel tutto solidali, anzi, in tanti gli contestano la scelta del dissenso. Ma Nicola, passato recentemente ...

