Dal tecnico ai tifosi, tutti per Bellugi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Molto prima che i tifosi accolgano il pullman dell'Inter, di nerazzurro davanti al Meazza c'è già uno striscione. Sono le ore antecedenti al derby e l'omaggio è quello che la Curva Nord, cuore del ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal tecnico Draghi indossa i panni del commander in chief sui vaccini, senza l'alibi del comitato tecnico - scientifico Draghi sa benissimo che a lui tocca indossare i panni del commander - in - chief , lo si era capito fin dal discorso della fiducia. E allora: oggi il Consiglio dei ministri prorogherà il divieto di ...

BORSA & MERCATI/ L'incertezza che fa prevedere un trend ribassista Il benchmark CRB Index, trainato dal recente trend rialzista del petrolio (il WTI è ormai giunto in ... L'attuale quadro tecnico circoscrive all'area 182,92 un target ribassista di brevissimo periodo: ...

Dal tecnico ai tifosi, tutti per Bellugi QUOTIDIANO.NET Oggi subito in campo Due gli squalificati Biancorossi subito al lavoro, oggi, in vista del big match di sabato con il Modena. Fabio Caserta ritrova Melchiorri e Sgarbi che hanno scontato la squalifica, ma perde Kouan e Crialese che saranno fe ...

Dal tecnico ai tifosi, tutti per Bellugi Striscione davanti allo stadio dei supporters della Curva . E l’allenatore salentino. si stringe alla famiglia ...

