Dal parka all' anorak | Ten c rilegge i capi del mondo militare per il prossimo inverno

(Di lunedì 22 febbraio 2021) È la Sala della Volta, all'interno della Fortezza da Basso di Firenze la location scelta per la presentazione di Ten c, il brand, made in Italy, disegnato da Alessandro Pungetti e recentemente acquistato da Enzo Fusco, presidente di FGF Industry, che ha saputo in pochi anni imporsi nel vasto panorama dell’outerwear maschile con le sue creazioni quasi sartoriali. «Ci piaceva l’idea di essere comunque presenti in fiera in questo momento particolare, era un segnale positivo che volevamo dare alle aziende come la nostra. E Pitti ha accolto la nostra richiesta con molto entusiasmo» ci racconta al telefono Enzo Fusco. L’installazione creata dallo studio Federico Poggioli e ispirata dall’ OJJ, l’Original Japanese Jersey, il tessuto che caratterizza il marchio Ten C, è andata online sulla piattaforma di Pitti Connect, con l'intento di coinvolgere lo spettatore in un viaggio esplorativo ...