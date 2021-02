Dal nucleare iraniano alle provocazioni israeliane (Di lunedì 22 febbraio 2021) La domenica appena trascorsa è stata segnata da una lunga discussioni a Teheran, tra le autorità iraniane e il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Obiettivo: consentire il proseguimento dei lavori dell’AIEA, affinché possa verificare in loco che il programma nucleare dell’Iran rimanga puramente civile. Riunione a Bruxelles? Proprio oggi, i ministri degli esteri europei, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) La domenica appena trascorsa è stata segnata da una lunga discussioni a Teheran, tra le autorità iraniane e il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Obiettivo: consentire il proseguimento dei lavori dell’AIEA, affinché possa verificare in loco che il programmadell’Iran rimanga puramente civile. Riunione a Bruxelles? Proprio oggi, i ministri degli esteri europei,

La7tv : #atlantide Il giornalista Pio D'Emilia introduce il documentario su #Fukushima a 10 anni dal disastro: 'Ecco perchè… - MoliPietro : Dal nucleare iraniano alle provocazioni israeliane - soteros1 : RT @ilpost: Gli ultimi sviluppi sono una buona notizia per chi vorrebbe che si ristabilisse l’accordo sul #nucleare iraniano, dal quale nel… - GraceDama : RT @ilpost: Gli ultimi sviluppi sono una buona notizia per chi vorrebbe che si ristabilisse l’accordo sul #nucleare iraniano, dal quale nel… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Gli ultimi sviluppi sono una buona notizia per chi vorrebbe che si ristabilisse l’accordo sul #nucleare iraniano, dal quale nel… -