Da Panasonic la borsa termica per conservare i vaccini fino a -70 gradi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos Salute) - Unaisolante sottovuoto in grado diarticoli in un ambiente a -70 °Ca 18 giorni utilizzando refrigeranti come il ghiaccio secco. A sviluppare Vixell*, questo il nome della, èche ricordando come "il trasporto die altri medicinali richiede un rigoroso controllo della temperatura", annuncia che "inizierà a offrire campioni alle aziende del settore farmaceutico e logistico alla fine di marzo 2021 allo scopo di commercializzarle al più presto". Normalmente - si legge in una nota- le borse termiche isolanti tradizionali vengono prodotte unendo tra loro pannelli isolanti sottovuoto (Vip). Tuttavia, questo tipo di struttura non riesce ad inibire la fuoriuscita di aria ...