"Da grande cosa farà?" Cosa c'è dietro l'orrore del papà che strangola il figlio Elisabetta Esposito Fonte foto: Il Gazzettino Tragedia della disperazione nel Trevigiano: un papà di 43 anni ha ucciso il figlio di 2 e poi si è tolto la vita. Alla base, forse, i problemi di salute del piccolo L'orrore dopo la disperazione. Sembra essere stata la preoccupazione per motivi di salute, la molla che ha spinto un padre a uccidere il figlio di 2 anni nel Trevigiano lo scorso sabato, e poi a suicidarsi. Lo spettro della presunta disabilità del bambino e l'ipotesi del dopo di noi non avrebbero lasciato altra via d'uscita al padre? Al bambino pare infatti sia stata diagnosticata una forma di autismo, come riporta l'Huffington Post. Egidio Battaglia, 43 anni, ha lasciato quindi un manoscritto, al momento al vaglio degli inquirenti, in cui esprime le proprie perplessità. "Sono preoccupato per il ...

